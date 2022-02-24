Депутаты Нижневартовска оставили под контролем обустройство стоянки возле спортивного комплекса «Самотлор»

Обустройство гостевой стоянки возле волейбольного клуба «Самотлор» обсудили на профильных думских комитетах депутаты Нижневартовска.

«Напомню, что это было одно из протокольных поручений Думы Нижневартовска администрации города. Стоянка, как нам рассказали на прошлом заседании, должна появиться летом нынешнего года. Проект уже есть. Но мы просили не просто провести благоустройство уже имеющейся парковки на два десятка машин, а расширить её, сделать дополнительные места на существующем газоне, расположенном рядом на землях общего пользования, — рассказал депутат Думы города Сергей Землянкин. — Судя по тому проекту, который нам сейчас предоставили, создание новых стояночных мест не предусмотрено. Нам поясняют, что сделать их не позволяют подземные инженерные коммуникации, которые проложены под указанным участком. Такой ответ нас не устраивает! Надо найти выход, внимательно посмотреть все схемы. Очень много людей приезжает в клуб, а ставить машины негде!»

«Считаю, что необходимо собраться вместе с представителями администрации, ресурсоснабжающих организаций и в рабочем порядке обсудить этот вопрос. Если есть возможность расширить парковку — надо это сделать, если нет — то вопрос необходимо закрыть», — сказал председатель Думы города Алексей Сатинов.

«Мы готовы с коллегами обсудить ситуацию и проектное решение, которое сейчас есть на руках», — отметила заместитель главы города, директор департамента по социальной политике Ирина Воликовская.

Вопрос обустройства гостевой стоянки остаётся на депутатском контроле. Мониторинг проведения работ народные избранники поручили Сергею Землянкину.