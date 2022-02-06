6 февраля в одном из жилых домов в микрорайоне Западный произошел пожар.





В воскресенье, в Интинскую пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в квартире многоквартирного дома по улице Гагарина. Пожарные подразделения прибыли к месту вызова в течение 9 минут. В ликвидации пожара были задействованы 7 огнеборцев и 3 единицы техники. За 45 минут возгорание было потушено.

Бойцы газодымозащитной службы спасли мужчину 1975 года рождения, еще 17 человек эвакуировались самостоятельно. В результате пожара частично повреждена квартира.