Январская рыбалка на лесной речке 4 дня в поисах ХАРИУСА #2 Вечер в лесной избе





Вторая рыбалка по ХАРИУСУ на лесной речке в 2022-м году. Продолжаем искать капризного ХАРИУСА. Но для этого нужно пробивать новые дороги по опасной лесной речке. Где вместо льда в этом году снежная каша. Живём в лесной избе, в глухой тайге. Где нет ни связи ни интернета. Это реально круто ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Поддержать канал можно очень просто : 1) Подписаться на канал 2) Поставить Лайк 3) Оставить комментарий 4) Поделиться этим роликом в соц.сетях (репост) 5) Карта СБ 2202 2003 9597 6283 Всем огромное спасибо за поддержку ! Заказать мотобуксировщик Ураган можно здесь: https://vk.com/buks1ru Скидка 4% по промокоду "КОМИ РЫБАК" #жизньвтайге #изба #хариус