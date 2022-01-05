Вручение 30 новых автомобилей скорой помощи больницам в Республике Коми





Владимир Уйба передал 30 новых автомобилей скорой помощи больницам в Республике Коми.

В преддверии Нового года, 28 декабря, глава Коми вручил руководителям медицинских организаций ключи от автомобилей УАЗ и ГАЗ. Совсем скоро они начнут работу в разных районах республики.

«Эти автомобили будут направлены в первую очередь в сельские территории. Желаю водителям удачи на дорогах, чтобы автомобили не подводили и служили как можно дольше во благо здоровья наших жителей. Всех с наступающим Новым годом и Рождеством. Крепкого здоровья, добра, счастья и профессиональных успехов!», — пожелал Владимир Уйба.

Техника для обновления автопарка первичного звена здравоохранения поступила за счёт средств федерального бюджета в рамках исполнения Распоряжения Правительства Российской Федерации от 12 июля 2021 года № 1896р. Стоимость автомобилей скорой медицинской помощи составила более 82 миллионов рублей.

Автомобили имеют функциональный медицинский салон, оснащённый современным оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции лёгких, мониторами-дефибрилляторами, электрокардиографами, ингаляторами реанимационными наборами, носилками и навигационной системой ГЛОНАСС.

Спецтранспорт выполнен в «северном» варианте и предназначен для работы при более низких температурных режимах. В автомобилях имеется предпусковой подогреватель двигателя и автономный обогреватель салона, создающий наиболее комфортные условия для работы врачей.

https://rkomi.ru/news/1678