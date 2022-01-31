✳ Вести Тимана. Сосногорск | 31.01.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — #ГОРОДАМЕНЯЮТСЯДЛЯНАС

Сосногорские образовательные организации присоединились к всероссийскому образовательному проекту «Урок цифры». Он позволяет школьникам знакомиться с основами цифровой экономики, современных технологий и программирования. Для формирования уроков используются программы в области цифровых технологий от ведущих российских компаний.

03:01 — УРОК ЦИФРЫ

В Сосногорске прошла акция «Водитель, ты ведь тоже родитель». Вместе с сотрудниками ГИБДД участие в ней приняли ребята из отряда юных инспекторов дорожного движения третьей школы «Дорожный патруль». Они напомнили водителям о правилах дорожного движения, а также раздали памятки, изготовленные при участии самих школьников.

04:45 — ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ

В Сосногорске принимают предложения территорий для участия в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Горожане могут выбрать общественные территории (площади, парки, зоны отдыха), которые будут благоустроены в следующем году.