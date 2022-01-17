✳ Вести Тимана. Сосногорск | 17.01.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ

В ночь с 18 на 19 января жители города отметят Крещение Господне. В это время в Сосногорске пройдут традиционные купания. Купели будут организованы при православных храмах Преподобного Серафима Саровского в микрорайоне и Покрова Пресвятой Богородицы в промышленной части.

03:37 — ПОДДЕРЖКА ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ

В жизни случаются разные ситуации – потеря работы, снижение дохода. Однако, даже когда средств к существованию становится недостаточно, не каждый торопится оформить статус малоимущего. На самом же деле такой статус имеет ряд преимуществ и даже открывает новые возможности.

07:36 — БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА

В Сосногорской центральной районной больнице завершены работы по обустройству «Бережливой поликлиники» в рамках федерального проекта по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи.