✳ Вести Тимана. Сосногорск | 12.01.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — ПРОВЕРКА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА

Глава района Сергей Дегтяренко посетил сосногорские школы с проверкой. В адрес администрации поступали жалобы от родителей о низкой температуре в третьей и первой школах города.

04:17 — 300 ЛЕТ ПРОКУРАТУРЕ

Сегодня российской прокуратуре исполняется 300 лет. Сотрудники надзорного органа следят за соблюдением федерального законодательства, участвуют в поддержании государственного обвинения по уголовным делам, контролируют нормотворческую деятельность, противостоят коррупции и выполняют многие другие функции.

08:02 — КАК-ТО РАЗ ПОД РОЖДЕСТВО

В период новогодних каникул сотрудники Дома культуры «Горизонт» подарили жителям Сосногорска всех возрастов несколько праздничных концертов. Завершением творческого марафона стало представление «Как-то раз под Рождество», прошедшее на сцене «Горизонта» 7 января.

10:06 — ДАРИТЬ ДОБРО

Сосногорские волонтеры подвели итоги года. Благодарности и подарки получили участники добровольческих объединений поселков Нижний Одес и Войвож, сосногорских Дома детского творчества и технологического техникума, отрасли спорта, Совета молодых ученых и специалистов газоперерабатывающего завода. Самых активных наградили в Управлении образования. В нашем районе больше всего добровольцев насчитывает движение «Волонтеры победы» — около 400 человек от школьников до взрослых.