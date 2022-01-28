В Сыктывкаре прошла конференция республиканского отделения «Единой России».





Напомним, ранее прошли отчетно-выборные конференции во всех 20 первичных отделениях. В партийных ячейках выбрали делегатов на региональную конференцию. Сегодня будет избран новый состав политсовета, и, кончено, лидер партии в Коми. Сейчас Владимир Уйба временно исполняет обязанности секретаря регионального отделения, полномочиями его наделил федеральный съезд.

Глава Коми готовится выступить с программной речью, ориентировочно это произойдёт через полчаса. После партийцы уйдут на голосование. Результат станет известен ближе к ночи.