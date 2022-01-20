В Сосногорске бездомные собаки пугают местных жителей





Жители Сосногорска сетуют на стаи бездомных собак. Подтверждающее видео появилось в социальной сети. Со слов горожан, это шестой микрорайон, однако, такая же картина на улицах Оплеснина и Нагорная. Напомним, уже не первый год ситуация с безнадзорными животными в городе стоит остро. При этом, в Сосногорске действует контракт с подрядной организацией «Ветеринарный центр». Она отлавливает псов по заявкам. Оставить их можно, как по номеру телефона управления ЖКХ, так и Единой диспетчерской службы.