В ожидании нового перевозчика на Удоре





Новый перевозчик на Удоре появится не раньше марта. Напомним, в декабре прошлого года прежний отказался от участия в аукционах, по его словам, из-за слишком низкой цены. Заменил предпринимателя муниципальный «Экосервис», который раньше занимался вывозом мусора. Договор с предприятием заключен лишь на два месяца, поэтому уже в марте 2022-го года администрация муниципалитета объявит аукцион для поисков компании, которая займется пассажирскими рейсами на более долгий срок.

Сейчас у временного перевозчика семь исправных автобусов, которым более 10 лет. Два автобуса передали от отдела культуры, еще два – в аренде. Во время сильных морозов перевозок не будет.