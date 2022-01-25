В Коми ввели дополнительные ограничения





Почти 13 тысяч детей в Коми болеют ОРВИ и гриппом, ещё 446 учащихся лечатся от коронавируса – официальная информация министерства образования. Тревожит то, что инфекции усиливают друг друга, а потому на дистанционку с этого дня ушли все школы Сыктывкара, уже завтра увидятся лишь по зуму ухтинские ученики. Ещё одна мера, призванная остановить пандемию – изменения, внесённые в указ о введении режима повышенной готовности. Так, Библиотеки отныне выдают книги только по предварительной записи, а работодатели должны перевести часть сотрудников на удалёнку.