В избу на Урагане при — 37 Морозная рыбалка на таёжном озере Часть 1 Заезд





Вот и первый выезд 2022 — го года. Он получился с элементами экстрима. Ведь на температура воздуха опускалась до — 37 градусов. А в такую погоду и технике работать тяжело, и рыбачить мало приятно. Но у нас всё получилось ! Канал Серёги "Карвинг Арт" https://www.youtube.com/channel/UCgE-vzB2W4iHq7gZ4X7RYMQ На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Поддержать канал можно очень просто : 1) Подписаться на канал 2) Поставить Лайк 3) Оставить комментарий 4) Поделиться этим роликом в соц.сетях (репост) 5) Карта СБ 2202 2003 9597 6283 Всем огромное спасибо за поддержку ! Заказать мотобуксировщик Ураган можно здесь: https://vk.com/buks1ru Скидка 4% по промокоду "КОМИ РЫБАК" #жизньвтайге #изба #мороз