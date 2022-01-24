Реставрация уникальной фрески советского периода





В Сыктывкаре началась реставрация фрески, найденной на стене КГПИ летом 2020-го года. Как выяснилось, настенная роспись обладает культурно-исторической ценностью, как пример монументального искусства. Напомним, панорамное изображение нашли во время ремонта мемориального комплекса в бывшем здании Коми государственного педагогического института, корпуса №8 СГУ. Позднее выяснили и имя автора монументального полотна, отыскали героев, что изображены на стене.