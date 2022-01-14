Половина Ухты осталась без тепла и горячей воды!





Ухтинцев сегодня встревожило отключение отопления и горячей воды. Без тепла осталось почти полгорода: 42 жилых дома, по три детских сада и школы, гостиница и спортивное учреждение. В свете недавних коммунальных событий в разных районах республики горожане ожидали худшего. Однако, как заверили в теплосетях, отключение было не аварийное. А плановое. Только сегодня температура воздуха позволила устранить обнаруженные две недели назад неполадки магистрального трубопровода в районе проспекта Ленина.