Почти 2500 км проехала воркутинская дворняжка ради встречи с новой хозяйкой





История, которая растрогала всю страну. Две с половиной тысячи километров в неотапливаемом вагоне проехала воркутинская дворняжка, чтобы встретиться с новой хозяйкой. Под таким заголовком информация о дорожных приключениях собаки появилась в соцсети. Однако, как выяснилось, не всё в этой истории правда. Так, чтобы встретиться со своей новой хозяйкой Каштанка – любимица заполярного приюта – действительно, проехала немалое количество километров в багажном вагоне. Правда, всё же легально. Такая схема отправки животных из заполярья в центральную часть России – уже отработанная схема. Мохнатые подопечные часто находят новых хозяев за пределами Воркуты. Обычно объявляется сбор и неравнодушные люди собирают средства на собачий билет. Активисты также рассказали, что всех кандидатов внимательно проверяют и только убедивших в их порядочности отправляют собак в новый дом.