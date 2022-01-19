Новый штамм COVID-19 — «Омикрон» выявлен в республике Коми.





Новый штамм COVID-19 — "Омикрон" быстро распространяется по всему миру. Случаи заражения уже зарегистрированы и в республике Коми. Специалисты продолжают убеждать население в том, что самый надежный способ защиты от вируса — вакцинация. Следует помнить и том, что если вы уже сделали прививку, но прошло более полугода, нужна повторная вакцинация. Количество антител со временем снижается, поэтому в такой период важно их поддерживать на высоком уровне. Привиться можно любой вакциной — будь то Спутник Лайт или одна из двухкомпонентных вакцин.