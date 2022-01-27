Коми может получить 300 миллиардов рублей на социально-экономическое развитие





Программа социально-экономического развития Республики до 2026 года будет включать 7 основных комплексных направлений. Экономика, территория проживания, модернизация объектов коммунального комплекса, развитие системы здравоохранения, сети учреждений культуры и искусств, социального обслуживания и снятие инфраструктурных ограничений. О ходе подготовки стратегического документа Главе Республики Владимиру Уйба доложила зам. председателя Правительства – министр экономического развития и промышленности региона Эльмира Ахмеева.