Информационная программа «Новости» от 27.01.2022.





00:00 Выпуск

01:01 В республике установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов.

05:13 Несколько дней подряд в России фиксируется антирекорд

по заболеваемости COVID-19.

13:45 25 января в Инте произошел пожар.

15:42 27 января -день снятия блокады Ленинграда.

26:08 В прошлом году вся страна перешла на прямые выплаты пособий ФСС.

32:55 Интинские культработники повышают квалификацию.

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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