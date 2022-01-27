Информационная программа «Новости» от 27.01.2022.
00:00 Выпуск
01:01 В республике установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов.
05:13 Несколько дней подряд в России фиксируется антирекорд
по заболеваемости COVID-19.
13:45 25 января в Инте произошел пожар.
15:42 27 января -день снятия блокады Ленинграда.
26:08 В прошлом году вся страна перешла на прямые выплаты пособий ФСС.
32:55 Интинские культработники повышают квалификацию.
Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO
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