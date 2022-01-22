Информационная программа «Новости» от 20.01.2022.
00:00 Выпуск
01:15 «Омикрон» наступает.
02:57 Интинцы отметили православный праздник Крещение Господне.
08:23 Статистика ЗАГСа.
13:39 Прямая линия с сотрудниками МФЦ.
17:57 С этого года в России появился новый социальный налоговый вычет.
22:29 Талантливые интинские школьники покоряют вершины всероссийской олимпиады.
28:10 Во Дворце культуры и техники стартует необычный творческий проект.
Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO
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