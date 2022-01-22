Информационная программа «Новости» от 20.01.2022.





00:00 Выпуск

01:15 «Омикрон» наступает.

02:57 Интинцы отметили православный праздник Крещение Господне.

08:23 Статистика ЗАГСа.

13:39 Прямая линия с сотрудниками МФЦ.

17:57 С этого года в России появился новый социальный налоговый вычет.

22:29 Талантливые интинские школьники покоряют вершины всероссийской олимпиады.

28:10 Во Дворце культуры и техники стартует необычный творческий проект.

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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