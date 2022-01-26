Губернаторов наделяют отправлять в отставку главу местной администрации





Проект о местном самоуправлении прошел первое чтение. Так, закон предполагает, что оно станет одноуровневым и будет действовать в городских и муниципальных округах в регионах, а в городах федерального значения – во внутригородских районах. Администрация будет отвечать за всю территорию округа – то есть не будет дублирования функций, «ничьих» дорог и территорий внутри муниципалитета, чиновник одного уровня не сможет отправить гражданина на другой.