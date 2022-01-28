Чудеса акробатики от усинских школьников





Чудеса акробатики должны проявлять усинские школьники, чтобы попасть домой. Видео того, как ребёнок с рюкзаком наперевес карабкается по двери, чтобы дотянуться до домофона, опубликовано в одном из телеграмм-каналов. Вот что пишет автор: «Это у нас в Усинске по Нефтяников 43/2. Вот так дети мучаются, прежде чем зайти домой! Надеюсь, управляющая компания или кто там устанавливает эти домофоны, поймёт, что там не баскетболисты живут и исправит!» Мы тоже надеемся, что информация не останется без внимания.