Чем занимается Глава в свободное время? Владимир Уйба ответил на вопросы молодых лидеров





В детском лагере «Гренада» завершилась профильная смена лидеров детского движения и органов детского самоуправления «Команда 11». Смена прошла в рамках реализации гранта Главы Республики Коми. Активисты, волонтеры, воспитанники детских домов и представители детского общественного совета проходили тренинги на командообразование, решали кейсы и создавали свои проекты. С юными лидерами республики Коми встретился и Владимир Уйба. Общение с активистами прошло в формате «вопрос-ответ». Ребятам было интересно узнать, чем занимается Глава в свободное время, кем он мечтал стать в детстве и как выбрал профессию.