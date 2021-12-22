Юбилей олимпийского чемпиона Василия Рочева





Сегодня отмечает юбилей олимпийский чемпион по лыжным гонкам Василий Рочев. Ему исполнилось 70 лет! Правда, круглую дату именитый спортсмен встречает в больничной палате – вот уже неделю, как он лежит с ковидом. Признается: уже идет на поправку. Напомним, Василий Рочев выступал на двух Олимпиадах – в 1976-м и 1980-м годах, и пяти чемпионатах мира. Он многократный победитель и призер международных соревнований. А ещё его часто называют Василий Рочев старший – ведь его сын – тоже Василий – пошёл по стопам именитого спортсмена.