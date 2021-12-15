✳ Вести Тимана. Сосногорск | 15.12.2021





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — ЕЛКУ В КАЖДЫЙ ДОМ

В сосногорском филиале общественной приемной главы Коми состоялась прямая линия. Тема – как получить разрешение на вырубку новогодней ели. На вопросы горожан ответил госинспектор по охране леса Александр Камашев.

02:13 — ЗИМНЯЯ СКАЗКА

В Сосногорском районе стартовал конкурс на лучшую елочную игрушку «Зимняя сказка». Участником может стать любой житель района, независимо от возраста. Игрушки принимают в историко-краеведческом музее.

03:18 — В ЯБЛОЧКО!

В кадетской школе состоялись ежегодные районные соревнования по пулевой стрельбе. Их посвятили 80-летию битвы за Москву – в декабре 1941 года началось контрнаступление советских войск под столицей.

05:01 — СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ

В Сосногорске продолжается вакцинация от гриппа. Медики отмечают, сделать прививку необходимо, ведь это лучшая защита от болезни. О том, почему нужно посетить процедурный кабинет, нам рассказали горожане, прошедшие вакцинацию.