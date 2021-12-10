✳ Вести Тимана. Сосногорск | 10.12.2021





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — УБОРКА СНЕГА

Длинная зима, обильные и частые снегопады ежегодно угрожают сковать движение транспорта и превратить дворовые территории в огромные сугробы. На минувшей неделе Глава Сосногорского района Сергей Дегтяренко провел оперативное совещание, где потребовал наладить четкую и слаженную работу по очистке дорожных артерий и дворовых территорий. Сегодня совместно с представителями управления ЖКХ и «Спецавтодора» глава оценил ситуацию в городе.

04:22 — ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Члены Общественного совета Сосногорского района вновь рассмотрели вопросы, касающиеся жизнедеятельности муниципалитета.

10:32 — ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКАМ

Сосногорск готовится к праздникам. Детвора уже катается на горках, а в ближайшие дни в городе будут установлены новогодние ели.

11:44 — В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В Коми подвели итоги седьмого чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia. В этом году более 300 участников соревновалось в 46 компетенциях для юниоров и студентов – от сварки до парикмахерского искусства. В числе победителей – студент Сосногорского технологического техникума Иван Размыслов, ставший лучшим в компетенции web-технологии.

14:03 — ФСС РАЗЪЯСНЯЕТ

Главный специалист – руководитель группы социальных программ ФСС в г.Ухте Илона Чернышова разъясняет как получить электронный сертификат на приобретение технического средства реабилитации инвалида.