✳ Вести Тимана. Сосногорск | 08.12.2021





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — НОВЫЙ ТРАНСПОРТ

Сосногорская центральная районная больница получила пять новых автомобилей. Ключи от транспорта руководителям медицинских организаций республики 30 ноября вручил Глава Коми Владимир Уйба. Автомобили поступили в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

01:46 — СТАЛИ ПЕРВЫМИ

Команда сосногорской Кадетской школы стала победителем республиканского конкурса юнармейских отрядов. Соревнования проходили на базе оздоровительно-образовательного центра «Гренада». Участие в них приняли более ста ребят из десяти районов Коми.

04:03 — МЕДИА-ЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ МОЛОДЕЖЬ

Два года в Сосногорске на базе ДДТ действует настоящая телестудия, в которой школьники постигают азы журналистики, видеосъемки и монтажа. Она появилась в 19-ом году благодаря реализации проекта «Народный бюджет».