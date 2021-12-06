✳ Вести Тимана. Сосногорск | 06.12.2021





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — СВЕТ ДОБРА

В минувшую пятницу во всем мире отмечался Международный день инвалидов. Этот праздник посвящен людям со слабым здоровьем, но сильным духом и активной жизненной позицией. В Сосногорске третьего декабря состоялся концерт, который получил название «Свет добра», и прошел на сцене Дома культуры «Горизонт».

03:06 — ВОПРОСЫ ЖКХ

«Прямая линия» по вопросам ЖКХ всегда востребована жителями района. Вот и в этот раз звонки на телефон «прямой линии», организованной Сосногорской службой Общественной

приемной главы Республики Коми, начались, начались заранее.

05:08 — ПРАЗДНИЧНАЯ СПАРТАКИАДА

В Международный день инвалидов в Сосногорске состоялась традиционная спартакиада среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе.

06:49 — МЕДИКИ РАЗЪЯСНЯЮТ

Заведующая отделением по реализации программ развития здравоохранения Сосногорской ЦРБ Алла Федосенко о необходимости прививки от гриппа.