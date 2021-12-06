✳ Вести Тимана. Сосногорск | 06.12.2021
Сегодня в выпуске:
00:00 — Вести Тимана. Сосногорск
00:14 — СВЕТ ДОБРА
В минувшую пятницу во всем мире отмечался Международный день инвалидов. Этот праздник посвящен людям со слабым здоровьем, но сильным духом и активной жизненной позицией. В Сосногорске третьего декабря состоялся концерт, который получил название «Свет добра», и прошел на сцене Дома культуры «Горизонт».
03:06 — ВОПРОСЫ ЖКХ
«Прямая линия» по вопросам ЖКХ всегда востребована жителями района. Вот и в этот раз звонки на телефон «прямой линии», организованной Сосногорской службой Общественной
приемной главы Республики Коми, начались, начались заранее.
05:08 — ПРАЗДНИЧНАЯ СПАРТАКИАДА
В Международный день инвалидов в Сосногорске состоялась традиционная спартакиада среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе.
06:49 — МЕДИКИ РАЗЪЯСНЯЮТ
Заведующая отделением по реализации программ развития здравоохранения Сосногорской ЦРБ Алла Федосенко о необходимости прививки от гриппа.