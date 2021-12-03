✳ Вести Тимана. Сосногорск | 03.12.2021





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

В День города Сосногорска, который отмечается первого декабря, в районной администрации торжественно наградили жителей муниципалитета, внесших своим трудом и общественной деятельностью значительный вклад в его развитие. В почетном списке – 20 человек.

03:08 — СНЕЖНЫЙ ВОПРОС

В администрации Сосногорского района обсудили прохождение очередного зимнего периода. Первым вопросом повестки дня стала ситуация с водоснабжением в 5 и 6 микрорайонах. Основным вопросом, рассмотренным на оперативном штабе, стала очистка города от снега.

10:00 — ДВОЙКА НА ОТЛИЧНО

На сцене Дома культуры «Горизонт» прошел творческий молодежный конкурс «Двойка на отлично». В шоу-программе, посвященной Дню города, приняли участие дуэты из трех сосногорских школ и технологического техникума.

14:16 — МЕДИКИ РАЗЪЯСНЯЮТ

Заведующая отделением по реализации программ развития здравоохранения Сосногорской ЦРБ Алла Федосенко о ситуации с коронавирусом и необходимости прививки.