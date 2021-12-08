В Ухте прошёл Российский студенческий бал





Свыше тысячи участников собрал в этот раз Российский студенческий бал при Ухтинском государственном техническом университете. В этом году он проходил под эгидой 100-летия Республики Коми. На паркете спорткомплекса «Буревестник» в течение двух соревновательных дней своё мастерство демонстрировали танцоры не только из разных районов республики, но даже других регионов: Санкт-Петербурга, Вологды, Череповца и Салехарда. Танцоры состязались в европейской и латиноамериканской программах. Более полусотни категорий. Лучшие представители каждой из них вошли в сборную команду, которая представит Республику Коми на Чемпионате Северо-Запада в Санкт-Петербурге уже в феврале будущего года.