Ухта преображается в преддверии Нового года





Города республики продолжают преображаться в преддверии праздника. В Ухте идёт возведение ледового городка на главной площади города – Комсомольской. Рабочие нарезали лёд на карьере ещё в начале декабря, а привезли блоки на днях. Строительством занимается уже проверенная команда, нанятая одним из градообразующих предприятий, которое не первый год берет на себя установку ёлки и ледового городка на Комсомольской площади. А вот на второй площади города – Первомайской – уже по сложившейся традиции будет городок из снега. Его возведением занимается другое градообразующее предприятие. Помогут организации и с новогодним оформлением в пригородных посёлках.