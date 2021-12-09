ЦУР поможет решить проблему





В Жешарте устранили несанкционированную свалку. Не так давно в посёлке проводили капитальный ремонт кровли домов по улицам Индустриальной и Свердлова. Строительный мусор вывезли за территорию посёлка и оставили на дороге. Жители сообщили об этом в соцсетях. Сигнал зафиксировал ЦУР. Проблему решили. Оперативно, благодаря неравнодушным гражданам, удалось восстановить и уличное освещение. Свет появился в Печоре и Троицко-Печорске. Если и у вас есть жалоба или предложение, вы можете обратиться к органам власти в их официальных сообществах в соцсетях, через виджет в сообществе «Республика Коми» и платформу «Госулуги. Решаем Вместе». Центр Управления регионом поможет решить проблему.