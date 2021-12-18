Рыбалка с Дрюней #5 Оставил его одного Чем же он тут занимался ??? Ужин в деревенском домике





Оставил Андрюху одного. Сам поехал на юбилей. Ну а чем он занимался без меня мы узнаем за ужином в маленьком в деревенском домике. Канал Андрея : https://www.youtube.com/channel/UCXV6MqNHl_fDp80ZsJ37fVg Рыбалка с Дрюней #1 Встреча : https://youtu.be/OAJoJXeA3vA Рыбалка с Дрюней #2 Заезд : https://youtu.be/2-hjQTCOVE4 Рыбалка с Дрюней #3 : https://youtu.be/4TtblR89B0Q Рыбалка с Дрюней #4 : https://youtu.be/FI9_3vukPno На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Поддержать канал можно очень просто : 1) Подписаться на канал 2) Поставить Лайк 3) Оставить комментарий 4) Поделиться этим роликом в соц.сетях (репост) 5) Карта СБ 2202 2003 9597 6283 Всем огромное спасибо за поддержку ! #РыбалкасДрюней #жизньвдеревне #друзья