Президентская платформа «Россия — страна возможностей» поможет реализовать твои таланты!





Получить или продолжить образование, построить успешную карьеру, найти работу мечты, познакомиться с единомышленниками из других регионов — всё это жители Коми могут сделать, приняв участие в проектах президентской платформы “Россия — страна возможностей”. Реализовать свои таланты можно прямо сейчас: уже стартовали новые сезоны масштабных конкурсов. Участие в них как всегда бесплатное, нужно только подать онлайн-заявку. Как?