Народный фронт на форуме #МЫВМЕСТЕ организует колл-центр контроля исполнения обращений на прямую линию с Президентом

На Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который пройдет 2-5 декабря в московском Центральном выставочном зале «Манеж», Народный фронт организует колл-центр контроля исполнения обращений на прямую линию с Президентом. Также в видеостудии «Бабушка.Онлайн» желающие смогут записать персональное видеопоздравление с наступающим Новым годом для одиноких стариков. У стенда «Спасибо» сформируют «Летопись обыкновенных героев». А проект «Мечтают все!» предложит участникам форума исполнить 100 желаний заслуженных учителей.

«Ключевая наша активность на форуме – колл-центр, – сообщила куратор проекта Народного фронта «Прямая линия. Продолжение» Юлия Зимова. – В нем любой волонтер, гость форума сможет проконтролировать исполнение обращений на прямую линию с Президентом, удовлетворенность граждан. Также будет возможность поддержать другого человека персонально – оказать психологическую поддержку, если у него есть соответствующий диплом, поздравить незнакомую одинокую бабушку, принять участие в «Елке желаний». Приглашаем на наш стенд волонтеров, ждем их, будем рады знакомству и сотрудничеству».

Добрые инициативы на волонтерском форуме традиционно будут реализовывать самые активные члены «Молодежки ОНФ» со всей России. Ребята займутся изготовлением кукол для новогодних подарков жителям домов престарелых, предложат желающим принять участие в «Международной почте добра» – подписать открытки к Дню волонтера, которые отправят добровольцам, живущим в разных странах мира. Также активисты «Молодежки ОНФ» транслируют опыт оказания регулярной помощи населению в рамках работы штабов #МыВместе, юридической помощи пострадавшим в зонах ЧС. На форуме «Молодежка ОНФ» представит и проект «Тренер» – его механизм и специфику работы с трудными подростками.

Мероприятие объединит волонтеров из более чем 40 стран. В рамках форума состоится церемония вручения Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и платформа ДОБРО.РФ.

Спикерами форума станут первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, лидер «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич, руководитель проекта Народного фронта «Регион заботы» Нюта Федермессер.

Международный форум гражданского участия посвящен социальному партнерству в целях устойчивого развития, в 2021 г. он пройдет под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО (UNESCO). Участниками станут не только волонтеры и лидеры НКО, как раньше, но и представители социально ориентированного бизнеса, а также журналисты и блогеры. Их объединит общая идея – «Партнерство ради общих целей».