Лучшие в стрельбе лежа с расстояния 25 метров





Прямо в яблочко! Лучшими в стрельбе лежа с расстояния 25 метров признана команда ветеранов уголовно-исполнительной системы Коми. Первенство по стрельбе из мелкокалиберного оружия среди военно-патриотических объединений и ветеранских организаций состоялось в стрелковом тире спортивно-технического центра ДОСААФ России по Коми. В состязаниях, посвященных Дню Героев Отечества, участие приняли 9 команд. Кроме ветеранов УИС на соревнованиях выступили также и бывшие десантники, росгвардейцы, пожарные-спасатели и другие. В состав каждой команды вошли 4 человека. Участники выполнили по 15 выстрелов – 5 пристрелочных и 10 зачетных. Баллы засчитывались как в личный зачет каждого стрелка, так и в командный.