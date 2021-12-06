Лучшие молодые специалисты рабочих профессий





В столице Коми наградили лучших молодых специалистов рабочих профессий. Площадками регионального чемпионата «WorldSkills Russia» стали: Сыктывкар, Воркута, Усинск, Микунь и Выльгорт. В 46-ти компетенциях от строительного дела до прикладной эстетики, медицинского ухода и предпринимательства соревновались более 300 участников. Это не только молодые специалисты, но и подрастающее поколение – школьники от 14 до 16 лет. В компетенции инженерный дизайн среди юниоров одним из лучших, к примеру, стал ученик ухтинского Кванториума Иван Гончаров.