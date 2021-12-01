Информационная программа «Новости» от 30.11.2021





00:00 Выпуск

00:57 Минздрав зарегистрировал вакцину против коронавируса для детей от 12 до 17 лет.

01:58 Активизировались телефонные и интернет-мошенники.

06:10 С декабря все сайты, созданные финансовыми мошенниками будут блокировать во внесудебном порядке.

07:24 Воспитанницы спортивной школы «Юность» успешно выступили на первенстве Европы по пауэрлифтингу.

10:26 Имена учениц детской школы искусств – в энциклопедии детских достижений.

19:01 Добрые дела общероссийской акции «Мы вместе».

24:13 Телестудия 5 канала расширила перечень оказываемых услуг.

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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