Информационная программа «Новости» от 30.11.2021
00:00 Выпуск
00:57 Минздрав зарегистрировал вакцину против коронавируса для детей от 12 до 17 лет.
01:58 Активизировались телефонные и интернет-мошенники.
06:10 С декабря все сайты, созданные финансовыми мошенниками будут блокировать во внесудебном порядке.
07:24 Воспитанницы спортивной школы «Юность» успешно выступили на первенстве Европы по пауэрлифтингу.
10:26 Имена учениц детской школы искусств – в энциклопедии детских достижений.
19:01 Добрые дела общероссийской акции «Мы вместе».
24:13 Телестудия 5 канала расширила перечень оказываемых услуг.
Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO
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