Информационная программа «Новости» от 21.12.2021
00:00 Выпуск
01:01 В Инте готовится к открытию завод карбидов и ферросплавов.
07:13 20 декабря прошло итоговое заседание КЧС на территории Интинского округа.
11:25 Во дворце культуры и техники кипит работа. Строители меняют старые окна на новые.
13:21 В Центре национальных культур состоялась торжественная церемония награждения интинских мастеров и мастериц.
19:42 В Интинском краеведческом музее прошел настоящий праздник — с театрализованным представлением и вручением сладких подарков.
21:54 Сотрудники библиотеки провели мастер класс по изготовлению символа наступающего Нового года.
24:52 В центральной библиотеке открылась необычная выставка под названием «Моя коллекция-моя фамилия».
Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO
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