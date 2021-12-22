Информационная программа «Новости» от 21.12.2021





00:00 Выпуск

01:01 В Инте готовится к открытию завод карбидов и ферросплавов.

07:13 20 декабря прошло итоговое заседание КЧС на территории Интинского округа.

11:25 Во дворце культуры и техники кипит работа. Строители меняют старые окна на новые.

13:21 В Центре национальных культур состоялась торжественная церемония награждения интинских мастеров и мастериц.

19:42 В Интинском краеведческом музее прошел настоящий праздник — с театрализованным представлением и вручением сладких подарков.

21:54 Сотрудники библиотеки провели мастер класс по изготовлению символа наступающего Нового года.

24:52 В центральной библиотеке открылась необычная выставка под названием «Моя коллекция-моя фамилия».

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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