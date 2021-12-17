Информационная программа «Новости» от 16.12.2021
00:00 Выпуск
01:19 Депутаты Госсовета РК поддержали продление регионального семейного капитала до конца 2024 года.
02:53 На учете в ЦСЗН стоят 2,5 тысячи инвалидов.
12:36 18 декабря сотрудники ЗАГСа отмечают профессиональный праздник.
27:26 Культработники готовятся к наступающему новому году.
32:41 Копилка интинских спортсменов пополнилась десятью медалями.
Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO
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