Гринвилидж Краснозатонский | Как обещали сказку
Сегодня мы расскажем Вам о коттеджном поселке Гринвилидж Краснозатонский. Как он создавался, как обещали сказку и что получилось в итоге.
О чем мы рассказали в видео:
00:00 Начало видео и краткий обзор
00:24 Приветствие
00:36 Расположение и как добраться
1:04 Как создавался Грин Вилидж, его красоты
1:56 Как обещали сказку, но что-то пошло не так
4:13 Коммуникации, водоснабжение, канализация
4:57 Заключение и выводы
5:53 Виды с коптера
6:38 Заставка
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