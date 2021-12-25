Гринвилидж Краснозатонский | Как обещали сказку





Сегодня мы расскажем Вам о коттеджном поселке Гринвилидж Краснозатонский. Как он создавался, как обещали сказку и что получилось в итоге.

О чем мы рассказали в видео:

00:00 Начало видео и краткий обзор

00:24 Приветствие

00:36 Расположение и как добраться

1:04 Как создавался Грин Вилидж, его красоты

1:56 Как обещали сказку, но что-то пошло не так

4:13 Коммуникации, водоснабжение, канализация

4:57 Заключение и выводы

5:53 Виды с коптера

6:38 Заставка

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