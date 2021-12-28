Дед Мороз альпинист поздравил пациентов детской больницы / Santa Claus visits Hospital





Дед Мороз альпинист поздравил пациентов детской больницы / Дед Мороз приходит в окно / Santa Claus visits Hospital

#Shorts

оригинал: https://vk.com/komiinform?w=wall-13893993_506641

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