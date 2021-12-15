Александр Гуцан посетил Республику Коми





Сразу несколько проблемных вопросов обозначил Александр Гуцан перед правительством Коми. Полпред президента в Северо-Западном федеральном округе накануне работал в республике. Первое – это высокая среди жителей региона заболеваемость коронавирусом. Цифра – 11 с половиной тысяч человек на 100 тысяч населения в 1,7 раз выше среднероссийского показателя. При этом темпы вакцинации замедлились. Регион потерял лидирующую позицию в округе. Иммунизацией охвачено лишь 65% населения, в то время как в среднем по северо-западу 71%.