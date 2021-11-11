Закон о статусе столицы республики обсудили в Госсовете





Закон о статусе столицы республики обсудили сегодня на совещании в Госсовете Коми. По мнению парламентариев, перед его принятием необходимо учесть все правовые и финансовые аспекты, а также изучить практику других регионов. Статус столицы поможет привлечь соответствующее финансирование, которое будет дополнительно выделяться из республиканского бюджета, а также позволит оперативно решать задачи, стоящие перед Сыктывкаром. На сегодняшний день город является административным, финансовым, историческим, культурным, образовательным и научным центром Коми. И эти требования необходимо обеспечить инфраструктурой.