✳ Вести Тимана. Сосногорск | 26.11.2021





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА

В этом году доходная часть районного бюджета увеличится на 8 миллионов 672 тысячи рублей. Кроме этого, дополнительный миллион принесут налоги на доходы физических лиц. Об этом депутатам Совета Сосногорского района рассказала начальник финуправления администрации муниципалитета. Очередное заседание представительного органа власти состоялось на этой неделе.

02:52 — РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ ПИТАНИЯ

В пятой школе прошла проверка питания. Ее провели специалисты Управления образования вместе с представителями родительского комитета сосногорской гимназии. Ученики обоих образовательных учреждений обедают в школе №5. Столовую проверили в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора по осуществлению родительского контроля питания в школах.

04:57 — НЕОБЫЧНЫЙ УРОК

Сосногорские инспекторы ОМВД по пропаганде безопасности дорожного движения проводят уроки для младших школьников. Накануне такое занятие для третьеклассников прошло в третьей школе. Ребятам не просто рассказали о правилах, а провели интерактивный урок.

07:11 — МЕДИКИ РАЗЪЯСНЯЮТ

Заведующая взрослым амбулаторно-поликлиническим отделением сосногорской ЦРБ Елена Бикчурина о необходимости вакцинации