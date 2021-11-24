✳ Вести Тимана. Сосногорск | 24.11.2021





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

В Сосногорском филиале Общественной приемной Главы Республики Коми состоялась «прямая линия» в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям. На вопросы жителей муниципалитета ответили специалисты социальных служб, сотрудники правоохранительных органов и представители управления образования.

03:04 — В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ

На прошлой неделе завершился региональный этап конкурса «Лучший МФЦ». В первой номинации соревновались центры «Мои документы» со всей республики, во второй – «Лучший универсальный эксперт» — специалисты по приему и выдаче документов. Эксперт сосногорского МФЦ Ирина Денисюк приняла участие в конкурсе.

05:08 — ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА

Сосногорские автоинспекторы рассказали учащимся младших классов четвертой школы о том, как вести себя на дороге. Сотрудники полиции напомнили ребятам простые, но жизненно важные правила, главная задача которых – сохранить жизнь и здоровье юных пешеходов.

06:18 — НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

В Центре Коми и национальных культур прошла интеллектуально-развлекательная игра-квиз с семиклассниками третьей школы. Тема – традиции празднования Нового года у народов России. Приурочена к Дню рождения Деда Мороза, который отмечается 18 ноября.

07:59 — ПЕРВЕНСТВО ГЛАВЫ ПО ДЗЮДО

Более 150 участников собрало в Сосногорске Открытое Первенство по дзюдо на призы Главы района. С таким статусом соревнования по восточному единоборству в нашем городе проходили впервые.