✳ Вести Тимана. Сосногорск | 22.11.2021





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МАМА

В Городском доме культуры «Горизонт» состоялся концерт, посвященный наступающему Дню матери. Этот праздник отмечается каждое последнее воскресенье ноября. Но сосногорские артисты решили не ждать наступления красной даты и заранее выразить благодарность представительницам прекрасной половины человечества, носящим гордое звание матери.

02:26 — В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Современные цифровые технологии год от года получают все более широкое применение в различных сферах деятельности, в том числе и в сфере культуры. Городской дом культуры «Горизонт» тоже идёт в ногу со временем, подключившись к системе онлайн продаж.

06:09 — НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА

В день участковых уполномоченных полиции сосногорская служба Общественной приемной главы Республики Коми провела «прямую линию» по темам, входящим в компетенцию участковых.

08:53 — НАВЕДЕМ ПОРЯДОК СООБЩА

Пословица «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят» известна каждому. Однако далеко не все соблюдают это правило. Уже не первый год жильцы второго дома по улице Лермонтова в железнодорожной части Сосногорска жалуются на несанкционированную свалку, которую регулярно устраивает один из их соседей.