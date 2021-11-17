✳ Вести Тимана. Сосногорск | 17.11.2021





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — РЕМОНТ КРОВЛИ В ШКОЛЕ №1

В средней школе №1 идет ремонт кровли. Рабочие меняют шифер на современный профнастил. Из республиканского бюджета было выделено 6 миллионов рублей. Строительные материалы и ремонт кровли обошлись в 5. На сэкономленные средства приобретены и установлены в классах начального звена 16 пластиковых окон.

01:39 — ЗАПЛАТИ НАЛОГИ

Об уплате налогов говорили на этой неделе во время «прямой линии» в Сосногорской службе общественной приёмной главы Республики Коми. Всё дело в том, что приближается срок уплаты налогов на имущество, транспорт и землю. До 1 декабря они должны быть оплачены.

04:07 — ПЕРВЕНСТВО РК ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

В спортивном комплексе «Метеор» прошло первенство республики по мини-футболу среди юношей 2004-2005 годов рождения. В соревнованиях участвовали 8 команд – по 2 состава из Сыктывкара и Ухты, а также спортсмены из Сосногорска, Усинска,Усть-Вымского и Усть-Куломского районов.

06:38 — ГОРИЗОНТ ПРИГЛАШАЕТ

20 ноября на сцене городского дома культуры «Горизонт» состоится концерт, посвященный Дню матери. Для прекрасной половины Сосногорска артисты подготовили разнообразные творческие номера. Праздник обещает быть насыщенным и разнообразным. В программе хореографические номера, песни в исполнении лучших вокальных коллективов, а также солистов дома культуры.