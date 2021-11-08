✳ Вести Тимана. Сосногорск | 08.11.2021





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

С наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода на территории Сосногорского района резко возросло количество пожаров в жилом секторе. Так, например, 2 ноября огнеборцы ликвидировали два возгорания: в поселке Вис и на 1-х нижнеодесских дачах. В обоих случаях предварительной причиной пожаров послужила неисправность электрооборудования.

01:45 — #ГОРОДАМЕНЯЮТСЯДЛЯНАС

В Сосногорске продолжается реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В этом году были облагорожены две общественные территории: Сквер Памяти жертв политических репрессий и территория за Домом детского творчества.

04:04 — РУКОДЕЛИЕ – ЛУЧШАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ

В городском историко-краеведческом музее работает выставка Натальи Удиловой-Колесниковой. Более 10 лет сосногорская мастерица вышивает картины по схемам.