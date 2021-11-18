В Ухте собака насмерть загрызла человека





В Ухте второй смертельный случай нападения бродячих собак на человека. Трагедия, как оказалось, произошла минувшей зимой на полигоне ТБО. Тело 53-летней женщины без определённого места жительства нашли на свалке 1 января 2021 года. Как показала экспертиза, она скончалась от массивной потери крови в результате укусов собак. Незадолго до этого произошла и первая трагедия, которая прогремела на всю страну. Тогда, напомним, около оптовых баз стая собак насмерть загрызла 47-летнюю женщину, а ещё один мужчина серьёзно пострадал. О втором смертельном случае долгое время было неизвестно, официальная информация появилась только несколько дней назад, когда следственный комитет сообщил об уголовном деле, возбуждённом в отношении ухтинской чиновницы. Её обвинили в халатности, повлекшей гибель двух лиц.