В Троицко-Печорске будет спортивный комплекс





Завершение строительства спортивного комплекса в Троицко-Печорске перенесли на конец сентября 2022-ого. Изначально планировалось ввести объект в эксплуатацию в конце этого года, но возникли проблемы с подрядчиком. Об этом рассказала министр физической культуры и спорта Республики Наталья Карина в ходе рассмотрения соответствующей госпрограммы. В Госсовете Коми обсудили результаты ее реализации в 2021-ом, а также планы на следующие года. Так, финансирование отрасли спорта на 2022 год составит 946 миллионов рублей. Запланировано строительство трех крупных объектов.